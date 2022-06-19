Минздрав Израиля объявил о начале седьмой волны коронавируса в стране. В больницах вновь открывают коронавирусные отделения, не исключается ужесточение карантинных мер.

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Специалисты Министерства здравоохранения Израиля зафиксировали рост числа пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. По словам главы ведомства Нахмана Аша, в стране началась седьмая волна COVID-19.

Согласно статистическим данным, за последние сутки в Израиле было выявлено свыше семи тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Медицинские учреждения страны вновь открывают коронавирусные отделения. Предполагается, что в скором времени власти Израиля могут ввести новые меры, направленные на профилактику дальнейшего распространения заболевания.