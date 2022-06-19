Число новых случаев заражения коронавирусом в Израиле продолжает расти, речь может идти о начале новой волны распространения инфекции в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора Минздрава еврейского государства Нахмана Аша.

Чиновник прокомментировал в эфире радиостанции 103 fm данные официальной статистики, согласно которым в пятницу в Израиле впервые за долгое время было выявлено более 7 тыс. новых случаев заболевания. Профессор Аш напомнил, что несколько месяцев назад уже происходил подобный всплеск, но тогда очень быстро количество новых случаев пошло на спад.

В этот раз, по его словам, ситуация иная. «Думаю, мы можем начинать называть это новой волной», — сказал гендиректор Минздрава, связав нынешний всплеск заболеваемости с распространением нового варианта омикрон-штамма коронавируса BA.5.

При этом Аш подчеркнул, что на данном этапе власти страны не рассматривают вариант повторного введения жестких ограничительных мер. Пока речь идет лишь о возможности возвращения предписания носить маски в закрытых общественных помещениях. «В плане превентивных мер омикрон-штамм изменил наш подход, — сказал он. — Даже если этот вариант (BA.5 — прим. ТАСС) крайне заразен, нет места таким рестрикциям, как локдаун или что-либо подобное».

В Израиле 23 апреля в связи со снижением показателей заболеваемости ковидом был отменен масочный режим в закрытых помещениях. Аналогичное требование в отношении открытых пространств было снято в середине апреля 2021 года. Кроме того, в конце мая 2022 года было отменено обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для всех въезжающих в еврейское государство, а также снято предписание носить маски на международных авиарейсах сообщением с Израилем.