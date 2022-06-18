Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от российского ордена Александра Невского. «Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было», — сказал представитель Кремля в комментарии изданию «Подъем» в субботу, 18 июня.

Ранее в субботу казахстанский политолог Ербол Едилов сообщил со ссылкой на несколько источников, что президент Казахстана отказался принять орден, которым накануне его предложили наградить российские власти. В качестве причины называлось то, что Токаев решил не принимать отечественных и зарубежных наград до завершения его президентских полномочий.

Эту информацию изданию Tengrinews подтвердили в пресс-службе главы государства.