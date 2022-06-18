17 июня в селе Зардабара Лерикского района местный житель Вагиф Алиев, разыскиваемый по статье 128 (нанесение менее тяжких телесных повреждений) УК АР, и его сын Руслан оказали сопротивление полицейским, сообщает Report .

В.Алиев и его сын набросились с вилами на полицейских, в результате чего один из сотрудников правопорядка получил телесные повреждения. Сотрудникам полиции удалось задержать В.Алиева, а его сын пытался скрыться с места происшествия, однако впоследствии был также задержан.

По факту возбуждено уголовное дело.