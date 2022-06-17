Генерал Владимир Карпенко, начальник материально-техническим обеспечением командования сухопутных войск Украины, рассказал в интервью National Defence о потере в боях около 50% техники.

«На сегодняшний день мы имеем примерно 30-40, иногда до 50 процентов потерь техники в результате активных боевых действий. Таким образом, мы потеряли примерно 50 процентов. Было потеряно около 1300 боевых машин пехоты, 400 танков, 700 артиллерийских систем», — сказал он.

По словам Карпенко, оружие, которое Украина получает сейчас, покрывает только 10-15% потребностей.

«Вы должны понимать, что протяженность линии фронта составляет 2500 километров. Линия фронта, где идут активные боевые действия, протяженностью более 1000 километров. Это как от Киева до Берлина», — сказал генерал.

Карпенко сообщил, что одна бригада держит около 40 километров фронта. «Это означает, что для прикрытия участков активного боевого конфликта нам нужно 40 бригад. Каждая бригада — это 100 боевых машин пехоты, 30 танков, 54 артиллерийские системы — всего на одну бригаду, а у нас их 40», — заключил он.