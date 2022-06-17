Начавшийся в четверг IX Бакинский Глобальный форум ознаменовался очередным ярким выступлением президента Ильхама Алиева перед именитыми гостями, тезисы из которого еще долго будут анализировать и цитировать не только в регионе Южного Кавказа, но и далеко за его пределами. Примечательно, что мероприятие почти совпало с первой годовщиной подписания Шушинской Декларации, историческое значение которой также невозможно переоценить.

Вообще, стало уже хорошей традицией с нетерпением ждать каждое новое выступление главы Азербайджанского государства, потому как в обществе к тому времени вызревают злободневные вопросы, нуждающиеся в прояснении для исключения двоякой интерпретации или своевольных домысливаний, мастерами чего являются армянские политики и политологи, а также их друзья в третьих странах. Почти отпали все сомнения в том, что президент, несмотря на загруженный график работы и бесконечные поездки, лично следит за социальными сетями, читает новости в интернете, знает настроения в обществе и очень хорошо осведомлен о волнующих граждан вопросах, вплоть до деталей. И даже если тот или иной вопрос не особо жарко обсуждается в обществе, тем не менее, политическое чутьё и патриотизм президента, его беспокойство теми же вопросами, которые волнуют рядовых азербайджанцев, подводят его к тому, чтобы упреждающе раскрыть для общества очередной нюанс. Поэтому, уже кажется совершенно неслучайным, что каждое новое выступление руководителя Азербайджанского государства раскрывает и ставит точки над i в тех вопросах, вокруг которых либо уже идут жаркие дебаты в СМИ, включая социальные сети, либо же прояснения которых по его чутью или убеждению назревает или уже назрело.

O том, что в четверг начнет свою работу IX Бакинский Глобальный форум, было известно давно, как и то, что на нем по традиции обязательно выступит президент Алиев. В воздухе также царило предчувствие того, что в своем выступлении он обязательно коснется вопросов, вокруг которых идут полемики в экспертных сообществах целого ряда стран. Поэтому, неудивительно, что к 10-и часам утра десятки тысяч, может и сотни тысяч граждан не только Азербайджана, но и других стран собрались у своих компьютеров, гаджетов и ТВ в ожидании нового яркого выступления азербайджанского лидера.

И не ошиблись.

В своей речи президент Алиев с самого начала отметил, что мир стремительно меняется, и он претерпел сильные изменения даже после последнего форума. Многие из изменений оказались непредсказуемыми. Появились много противоречий, особенно во мнениях, что еще больше актуализировало дискуссии и усилило нужду в дебатах. При этом он особо выделил сферу безопасности, плавно сведя тему к завершившемуся недавно армяно-азербайджанскому конфликту вокруг Карабаха и, в особенности, постконфликтной ситуации.

«Азербайджан победил в войне. Это была справедливая война, неизбежная война, которая привела к восстановлению справедливости, международного права и национального достоинства азербайджанского народа. И теперь мы настроены на мир», — твердо обозначил цели президент Алиев.

Ситуацию, при которой нация, победившая в войне и восстановившая справедливость, предлагает мир, он назвал уникальной в истории, что не так часто встречается. Объяснил президент и причины, по которой наша страна выбрала мир. «Мы хотим стабильного, устойчивого развития в Южном Кавказе. Это уникальная возможность. Страны Южного Кавказа за все время их независимости были разобщены друг от друга. И причиной 30-летней разобщенности была армянская оккупация. Теперь настало время установления мира и сотрудничества, и Азербайджан нацелен на это», — подчеркнул глава государства.

Разумеется, не мог обойти Алиев и вопроса послевоенных контактов между Ереваном и Баку в контексте подготовки мирного договора, делимитации границ и открытия коммуникаций. Президент напомнил, что инициатива подписания мирного договора исходила от Азербайджана, и в первое время Армения никак не реагировала на этот призыв. После этого Баку выдвинул в качестве основы для мирного договора пять принципов международного права, которые Армения приняла, придав процессу позитивный импульс. Однако, одного декларативного принятия мало, нужен переход к практическим шагам, так как из многолетнего опыта армянской оккупации нам хорошо известно, что слова руководства армянского государства не всегда отражают и не всегда находят своего воплощения в их последующих практических действиях. Поэтому, отметил президент, Азербайджан, не теряя времени, создал комиссию по мирному договору и стал ожидать того же от Армении. Как только (и если) это будет со стороны Еревана сделано, переговоры немедленно начнутся.

Коснулся Алиев и вопроса делимитации армяно-азербайджанской государственной границы, которая никогда еще не происходила. Процесс этот начался, и первая встреча совместной комиссии уже состоялась на границе, что, по словам президента, было символично.

Важное место в речи Алиева занял вопрос открытия коммуникаций. Здесь глава государства счел необходимым несколько ужесточить тон, напомнив соседнему государству о необходимости выполнения взятых на себя по подписанному в день капитуляции трехстороннему заявлению обязательств по открытию коммуникации между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Президент не стал скрывать своего недовольства тем, что прошло уже полтора года после подписания Ереваном акта о капитуляции, но сообщение между двумя частями Азербайджана до сих пор еще не налажено. «Это неприемлeмо — жестко отрезал Алиев. — Во-первых, это нарушение Арменией положений трехстороннего заявления. Кроме того, это создает дисбаланс в регионе, так как, согласно тому же заявлению, Азербайджан взял на себя обязательство обеспечить бесперебойную связь из Армении в Карабахский регион Азербайджана, в котором проживает армянское население. Вот уже полтора года, как армяне пользуются Лачинской дорогой для бесперебойной связи, но азербайджанцы не могут пользоваться дорогой через Армению — Зангезурским коридором — для связи с Нахчываном», — сказал глава государства, отметив, что это нечестно, несправедливо, и Баку никогда с этим не согласится. Сознательная задержка армянами открытия доступа контрпродуктивна. «Это напоминает мне времена переговоров, когда Армения тянула, тянула, тянула, с целью лишь выиграть время. И чем это завершилось? Полным разгромом как на поле боя, так и на политической сцене», — напомнил президент печальные страницы недавней истории Армении.

«Результатом всего этого стал также демонтаж основы армянской идеологии. Почти тридцатилетняя оккупация не принесла счастья армянскому народу. Напротив, они стали известны миру как оккупанты и агрессоры. После войны весь мир увидел, какие руины они оставили после себя на некогда оккупированных землях», — отметил Алиев, подведя сказанное к главной мысли — скорейшее открытие Зангезурского коридора является одним из важнейших элементов будущего мира в регионе.

«Если мы не получим этого доступа, трудно будет говорить о мире. И все усилия Азербайджана по установлению нормального сосуществования и соседства с Арменией не дадут результата», — предупредил президент, отдельно подчеркнув, что, во-первых, у Азербайджана есть право требовать выполнения взятого на себя Арменией по подписанному ею документу обязательства, а во-вторых, у государства-победителя, пострадавшего от долгих лет оккупации, есть моральное право требовать этого от разгромленной в войне Армении.

Еще одним вопросом, которого коснулся президент в своем выступлении и обсуждение вокруг которого в последнее время шло в экспертных сообществах двух стран, стала тема армянского населения Азербайджана. Он напомнил о заявлении председателя Совета ЕС Шарля Мишеля по итогам состоявшейся 22 мая трехсторонней встречи в Брюсселе, в котором европейский политик затронул тему прав и безопасности этнически армянского населения Карабаха. Президент Алиев подтвердил, что Баку поддерживает это, равно как и обеспечивает на конституционном уровне права и безопасность всех этнических групп, населяющих нашу страну. Напомнив, что Азербайджан является многоэтнической страной, Алиев при этом отметил, что армянское нацменьшинство не является «крупнейшим» среди остальных. Конституция Азербайджана обеспечивает равные права всем этническим группам, включая армян, живущих в Азербайджане на протяжении многих лет. «Но, к сожалению, нам в последнее время приходится слышать от армянского правительства голоса о некоем статусе так называемого Нагорного Карабаха, что является абсолютно контрпродуктивным и опасным прежде всего для самой Армении», — предупредил Алиев, в очередной раз повторив, что никакого «Нагорного Карабаха» уже нет, НКАО была упразднена в конце 1991 года решением азербайджанского парламента.

«У нас нет такой административной единицы, и любые упоминания о каком-то статусе приведут только к новым конфронтациям. Правительство Армении должно это осознавать и воздержаться от попыток заново переписать историю. История перед нашими глазами», — предостерег реваншистов глава Азербайджана.

Он также сообщил, что между двумя лидерами за закрытыми дверьми была достигнута устная договоренность, что никто о статусе больше не заговорит, но, к сожалению, это всё еще происходит, что может привести к серьёзным последствиям. Обрисовал президент и возможные последствия, которые должны отрезвить славящихся отменным аппетитом армянских реваншистов: если Армения продолжит ставить под сомнение территориaльную целостность Азербайджана, то у Азербайджана не останется иного выбора, кроме как ответить взаимностью. «С исторической точки зрения у нас больше прав на это: в ноябре 1920 года, шесть месяцев спустя после советизации Азербайджана советское правительство отторгло историческую область Азербайджана — Зангезур — и присоединило к Армении. Поэтому, если Армения будет продолжать требовать статус для армян Карабаха, то почему азербайджанцы не должны требовать такого же статуса для себя в Западном Зангезуре, учитывая, что он был полностью заселен азербайджанцами? Поэтому этот путь тупиковый», — отрезвил своих армянских коллег Алиев, освежив их память уроками Второй Карабахской войны, которые те должны хорошо усвоить и воздержаться впредь от всяких территориальных претензий к нашей стране.

И, как говорится, «вишенкой на торте» в речи Алиева стала его оценка исторической роли созданной в 1992 году Минской группы ОБСЕ. Президент сказал, что ее деятельность дала нулевые результаты. «Можете представить себе: за 28 лет группа, которая имела мандат от ОБСЕ, не произвела никакого результата? Поэтому, после разрешения Азербайджаном этого конфликта нужда в этой Минской группe отпала. Все понимают, особенно после начала российско-украинской войны, что три сопредседателя Минской группы не смогут теперь собраться, и мы уже слышали месседжи, что институт сопредседательства не сможет больше функционировать. Минская группа дисфункциональна, и любые попытки ее возродить тоже контрпродуктивны. Лучшее, что можно теперь сделать, это сказать Минской группе «прощай». Даже не «спасибо и прощай», а просто «прощай», так как тридцати лет достаточно, пора на пенсию», — указал место этой структуре глава Азербайджанского государства, добавив, что любые упоминания о Минской группе вызывают в азербайджанском обществе раздражение.

«Мы самостоятельно покончили с этим конфликтом. Так называемые «мадридские принципы», разработанные Минской группой, остались в истории. И теперь мы должны думать о нормализации отношений с Арменией, подписать мирное соглашение. И если мы хорошо поработаем, то в течение года сможем его подписать. И тогда придет мир на Кавказ, будущее которого мы видим в сотрудничестве и интеграции», — сказал Алиев, рассказав вкратце о трехстороннем формате Азербайджан-Грузия-Армения, от участия в котором, к его недоумению, Армения отказывается. «Если Армения не хочет мира в Южном Кавказе, тогда чего она хочет? Если хочет еще одной войны, то это закончится катастрофой для нее, и они это хорошо понимают. Правительство Армении и реваншистские силы в этой стране прекрасно понимают, что это будет означать конец их государственности. Поэтому, нам бы хотелось получить ясного ответа от Армении, каким они представляют себе будущее Южного Кавказа? Наша позиция ясна, позиция правительства Грузии ясна — мы хотим начать диалог, начать взаимодействие. Без Армении это будет невозможным. Это особенно важно при решении вопросов регионального значения — будь то вопросов защиты окружающей среды, трансграничных рек, которые служат источником загрязнения Азербайджана, или вопросов транспорта, транзита, учитывая, что Азербайджан приближается к завершению строительства его участка Зангезурского коридора. Новые маршруты системы энергетической безопасности тоже могли бы стать частью этого контекста. Время начинать, мы потеряли 30 лет времени. Если бы не армянская оккупация, Южный Кавказ сегодня был бы другим — очень динамичным, современным, регионом намного большего экономического потенциала».

Этими словами президент завершил сегмент своего выступления, относящийся к армяно-азербайджанским отношениям, и затем перешел к теме энергетической политики.

Таким образом, речь главы государства внесла еще большую ясность в позицию Азербайджана, не оставив места двусмысленностям и своевольным интерпретациям. В Армении, без сомнения, внимательно ее слушали. Трезвые силы в этой стране должны понять, что впервые у них появился уникальный шанс, будучи проигравшими в войне, выиграть мир. Путь конфронтации, курс на упрямство и утопические надежды на реванш с целью успокоения поруганного самолюбия приведут к потерe остатков государственности. Пользоваться этим историческим шансом нужно не завтра, и даже не сегодня, а вчера. В этом смысле, Армения за прошедшие после разгромной для нее войны полтора года уже потеряла много времени. Регион Южного Кавказа представляет собой общую лодку, в которой находятся три государства. Мир, сотрудничество, взаимная торговля и открытые границы выгодны всем. Здесь не может быть проигравших. Никто еще от мира и сотрудничества не проигрывал. Мечты о территориальном расширении могут обернуться не только их крахом, но и потерей своих территорий, как случилось с Третьим Рейхом.

В мире нет стран, кроме островных, которые были бы довольны своими границами и не мечтали бы о большей территории. Но ведь это не значит, что нужно и можно предъявлять друг другу претензии. Сегодняшняя армяно-азербайджанская граница далека от идеала для самих азербайджанцев, потерявших очень много земель в годы Советской власти, о чем ясно сказал президент Алиев. Переставление пограничных столбов, присвоение территорий соседей могут осчастливить одну страну, но счастье это будет получено за счет счастья соседа, и, в итоге, будет конфронтация, которая нивелирует сиюминутное счастье от выигранной территории. Так не лучше ли, как в ЕС, оставить в стороне этот бессмысленный средневековый марафон, принять границы такими, какие они есть, признать территориальную целостность друг друга и начать работать над тем, чтобы границы эти после делимитации стали условными. Чтобы, пересекая государственную границу, человек ее не чувствовал. Для того, чтобы шенгенизировать границы в Южном Кавказе, требуется в первую очередь мир и делимитация. И уже потом сотрудничество и интеграция сами подведут государства к низведению границ до уровня условных.

А с утопией «миацума» армянам пора распрощаться уже раз и навсегда, сказав отдельное «спасибо» тем, кто заразил нацию этой идеологией — Зорию Балаяну, Сильве Капутикян, Аркадию Манучарову, Роберту Кочаряну, Игорю Мурадяну и иже с ними. Кроме страданий и упущенных десятилетий ни сама эта идеология, ни ее адепты не принесли двум народам абсолютно ничего.

Распрощаться, сказав не «спасибо и прощай», а просто «прощай».

Зухраб Дадашов