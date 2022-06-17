У азербайджанцев есть такая пословица: Kоr kоra kоr deməsə bağırı çatlayar. На русский язык она переводится примерно так: «Душа слепого не вынесет, если он не назовет другого слепого незрячим».

Слушая выступления отдельных российских политиков, создается впечатление, что вышеупомянутая поговорка списана с них.

Вообще, после развязанной Москвой войны в Украине российский политический истеблишмент, журналисты, общественные деятели высказывают неадекватные мысли. Мало того, что врут на голубом глазу, так еще свою ложь проецируют на других.

Так, по мнению российских деятелей, в войне, в первую очередь, виновата сама Украина. Прямо как в басне Крылова «Волк и ягненок»: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

Однако украинский «ягненок» оказался не по зубам российскому «волку», который почти четыре месяца барахтается в «трясине». Удивительно, при этом Россия умудряется говорить о каких-то мирных средствах, когда речь идет о безопасности других стран. Посудите сами.

Россия, Иран и Турция обсудили возможное проведение турецкой операции на севере Сирии, пишут российские СМИ со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.

«Консультации продолжаются. Вчера были достаточно интенсивные контакты, практически со всеми делегациями мы переговорили — с иранскими, турецкими. Основное внимание, конечно, было приковано к намерению Турции провести военную операцию на территории Сирии», — рассказал он.

По словам Лаврентьева, российская сторона старалась убедить Анкару решить проблему мирным путем, не прибегая к насилию.

Кстати, российскую позицию Лаврентьев анонсировал еще накануне. По его словам, спецоперация может спровоцировать эскалацию конфликта в регионе. Проведение Анкарой спецоперации на севере Сирии приведет к эскалации напряженности в регионе. Москва считает это неразумным шагом.

«Мы считаем, что это (проведение операции) было бы неразумным шагом, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряженности и новому витку вооруженного противостояния в этой стране», — сказал он.

Следует отметить, что Турция намерена провести второй этап спецоперации на севере Сирии по очистке территории от террористов.

Напомним, что первый этап на севере Сирии проводится на территории от Тель-Рифата до Манбиджа — этот узкий коридор под контролем Сирийских демократических сил (общепринятая аббревиатура SDF).

Как и в предыдущих трех операциях, которые Турция провела на севере Сирии с 2016 года, главная заявленная цель — создание пояса безопасности глубиной 30 км. Анкара намеревается растянуть будущий пояс между Тель-Рифатом и Манбиджем на 90-95 км в длину.

«Мы очистим Тель-Рифаат и Манбидж от террористов, и сделаем то же самое с другими регионами — шаг за шагом. Посмотрим, кто поддерживает эти законные шаги Турции, а кто им препятствует», — заявил тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Да, Анкара выбрала довольно удачный момент. И Москва наверняка понимает, какую ошибку она совершила, развязав войну в Украине. Россия осознает, что украинская война сильно ослабила ее позиции в нескольких направлениях, в том числе и в Сирии. Даже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне заявил, что его страна не будет нарушать западные санкции против России.

«Санкции — есть санкции. Тем более, мы получаем уведомления о вторичных санкциях со стороны Запада. Идет очень сложная, деликатная работа, которую я назвал бы прохождением между Сциллой и Харибдой», — объяснил положение Казахстана Токаев.

При этом он назвал неверными предположения, что Казахстан чем-то обязан России за помощь во время январского политического кризиса по линии ОДКБ.

Но, наиболее сильный удар по позиции РФ был нанесен в сирийском направлении, чем и воспользовалась Турция. Понимая, что РФ сегодня не может распыляться по нескольким векторам, Анкара, скорее всего, не прислушается ни к Москве, ни к Тегерану.

Как- бы то ни было, но Москва оказалась в довольно затруднительном положении. И все усилия РФ для воспрепятствования турецкой операции, завуалированные стремлением к миру, преследуют совсем иные цели. И прикрывать подобным образом основную задачу — ничто иное, как политическое лицемерие в высшей степени со стороны Москвы.

Всем известно, что армянский цинизм стал притчей во языцех. Однако слова Лаврентьева, пронизанные лицемерием, говорят о том, что в этом вопросе «хозяин» не уступает своему вассалу.

Представьте себе, что агрессор, вторгшийся в Украину, призывает Турцию, защищающую свои границы от террористов, не применять силу. Повторимся: речь идет о террористах, а не мирных украинцах, в отношении которых была учинена расправа в Буче, Ирпене, Гостомеле.

Как видим, в данном случае слепой обвиняет зрячего в том, что тот незрячий. Мы уверены, что чем больше затягивается захватническая война в Украине, тем больше абсурда будем слышать из уст российских политиков. Лиха беда начало…

Сергей Иванов