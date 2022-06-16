Переданные Литвой бронетранспортеры М113 уже в Украине и начинают привлекаться для военных.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«M113 уже добрались до поля боя в Украине, чтобы защищать жизнь украинских военных», – написал он в своем Twitter.

Как сообщает Минобороны Литвы, общие объемы предоставленной Литвой помощи для Украины достигли 115 млн евро.

Среди последних передали 10 грузовиков и 10 внедорожников для разминочных работ. Ранее Литва передала ПЗРК Stinger, противотанковое оружие, средства защиты для военных, 120-мм минометы, стрелковое оружие и боеприпасы, приборы ночного видения, дроны и средства борьбы с вражескими беспилотниками, радары для наблюдения.