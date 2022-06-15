В «ДНР» надо сохранить меру наказания, которая особенно актуальна в военное время, — смертную казнь. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин, сообщают российские СМИ.

«Кто отдает приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление и ответственность за него будет самой суровой. Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты», — написал Володин в своем telegram-канале.

Ранее Верховный суд «ДНР» приговорил трех наемников — граждан Великобритании Эйдена Эслина, Шона Пиннера и подданного Марокко Саадуна Брагима к высшей мере наказания.