Дания и Канада разделят небольшой безлюдный остров в Арктике, известный как остров Ганса, положив конец многолетнему спору о собственности.

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Две страны не могли договориться из-за острова, расположенного на равном расстоянии между Гренландией и канадским островом Элсмир, начиная с 1971 года, передает eurointegration.com.

Гренландия является автономной территорией Королевства Дания.

По соглашению, опубликованному Министерством иностранных дел Дании во вторник, Канада и Дания разделят остров площадью 1,2 кв. км на две почти одинаковые части вдоль природного ущелья на скалистом выступе.

Остров назван в честь гренландского исследователя Ганса Хендрика, участвовавшего в первой экспедиции на остров в 1853 году. На гренландском он называется Тартупалук, что переводится как “форма почки”.

Ни одна страна не знала о претензиях другой на остров до двусторонней встречи, которая состоялась в 1971 году для обсуждения границ.

С 1980-х годов официальные лица, ученые и солдаты из Дании и Канады посещали Тартупалук, снимая поочередно флаг другой страны и поднимая собственный.

Согласно сообщениям СМИ, посетители острова даже ввели традицию оставлять там бутылку канадского виски или датского шнапса, чтобы соперники обнаружили их во время своего следующего визита.

В 2018 году обе страны решили создать общую рабочую группу по урегулированию спора. После одобрения парламентом, соглашение официально подпишут министры обеих стран.

Согласно ему, Канада и Дания установили самую длинную в мире морскую границу протяженностью 3 882 км от моря Линкольна на севере до моря Лабрадора на юге, сообщили в МИД Дании.