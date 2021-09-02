Канада и Дания с 1984 года ведут самую миролюбивую в истории войну

Иногда странам удаётся вести конфликты мирным путём. Например, Канада и Дания не могут поделить маленький остров Ганса, который вы можете видеть на иллюстрации.

Поэтому на острове ведется так называемая «интеллигентная война», рассказывает «Лайфхакер».

Раз в несколько месяцев туда прибывают военно‑морские силы Канады, устанавливают на острове флаг своего государства, поглощают заранее оставленный противником на острове запас крепких напитков, отмечают взятие острова и с победой отбывают.

Спустя некоторое время на остров высаживаются военные‑датчане, устанавливают свой флаг, употребляют оставленную канадцами выпивку, объявляют остров своим и уплывают восвояси.

Этот конфликт длится с 1984 года по сей день. Датские военные моряки традиционно оставляют на острове шнапс, а канадские — виски.

Если бы все войны велись так, в мире было бы куда веселее.