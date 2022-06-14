Папа римский Франциск считает, что уже сейчас планета переживает третью мировую войну за столетие, и это должно заставить людей задуматься. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война… И это то, что должно заставить нас задуматься. Что происходит с человечеством, которое пережило три мировые войны за столетие? Это плохо для человечества, это бедствие», — возмутился понтифик.

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Он также напомнил, что, помимо Украины, конфликты продолжаются и в других странах, в том числе в Африке, и «никому до этого нет дела».