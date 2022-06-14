Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на вчерашнее заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что статус кандидата в члены Евросоюза нужно дать сначала Грузии, а затем уже Украине и Молдове.

«Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией. Евросоюз платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию. Ибо ценности важнее выгоды. А что важнее для вас? Номер очереди кандидатов?», — написал Подоляк у себя в Twitter.