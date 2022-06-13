Если кому и полагается статус кандидата в ЕС, то полагается Грузии, а затем уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из-за этого ей должен быть предоставлен, прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса!, — заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

По его словам, Грузия заслужила этот статус на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет.

«Давайте сначала подождем, каким будет решение. Если кому-то и полагается, то полагается Грузии, а затем уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из-за этого ей должен быть предоставлен, прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса, который грузинский народ заслужил своей 30-летней борьбой на пути строительства демократии и на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет. Мы просим только этого, я сказал это публично, и в Давосе, и в Братиславе, и в Брюсселе, мы не просим ничего особенного и незаслуженного, мы просим заслуженного статуса.

Если это решение не будет справедливым, разумеется, мы, соответственно, как я сказал, детально все объясним нашему населению, народу, согражданам, каковы были основные причины, из-за которых была принята хотя бы та постыдная резолюция», — сказал Ираклий Гарибашвили.