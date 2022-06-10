На любые провокации Греции, направленные против Турции, и впредь будет даваться адекватный ответ. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар комментируя напряженность в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, вызванную провокационными и агрессивными действиями Афин.

«До этого мы реагировали на все без исключения несправедливые и незаконные акты агрессии со стороны Греции, и мы будем продолжать это делать в будущем», — сказал Акар на церемонии вручения дипломов выпускникам курсов пилотирования на авиабазе в районе Чигли турецкой провинции Измир.

Акар предупредил, что Турция, ни при каких обстоятельствах, не поступится своими законными интересами в регионе. «Никто не сможет поставить нас перед свершившимся фактом, пусть все знают об этом», — заявил он (цитата по «Анадолу»).

При этом министр подчеркнул, что Турция, как и прежде, выступает за «добрососедские отношения, дружбу, мир и справедливое распределение ресурсов в Эгейском море».

По его словам, Анкара стремится лишь к соблюдению норм международного права и положений соответствующих соглашений». Глава Минобороны с сожалением констатировал, что призывы Турции к диалогу не были услышаны греческой стороной.

«Некоторые политики в соседней Греции упорно и настойчиво продолжают свои враждебные, провокационные действия и риторику в отношении Турции. Мы хотим, чтобы было известно, что они причиняют большой вред и греческому народу. Нам также приятно наблюдать, что некоторые военные в отставке, некоторые политики, некоторые преподаватели университетов понимают, о чем мы говорим, и высказываются об этом. Ожидаем скорейшего установления диалога и конструктивной обстановки, выполнения данных обещаний и соблюдения договоренностей. Ожидаем от греческой стороны понимания того, что визитами на высшем уровне на ближайшие к Турции острова среди тысяч островов, проведением там каких-то церемоний, акций и произнесением речей и прочими такого рода провокациями они ничего не добьются», — сказал Акар.

Министр напомнил, что Греция провела милитаризацию ряда островов в Эгейском море в нарушение существующих соглашений.

Хулуси Акар добавил, что Турция ни для кого не представляет угрозы, напротив, она является «сильным, надежным и эффективным союзником».

«Турция всегда была на шаг впереди на пути к миру и всегда протягивала руку для мира. Эта рука мира приносит пользу и всем нашим соседям. Однако призывы Турции к диалогу в рамках добрососедских отношений не следует воспринимать как слабость», — подытожил министр.