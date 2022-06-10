Экс-глава МИД Тофик Зульфугаров рассказал о встрече с западным дипломатом, беседа с которым носила характер «ответов на вопросы».

Как передает Minval.az, по словам экс-министра, структура вопросов показала, что есть намерение усилить западное участие в вопросах постконфликтного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, кроме того, присутствует осознание того, что Армения ни при каких обстоятельствах не может быть участником постконфликтных процессов в Восточном Зангезуре.

Также прозвучавшие официальные заявления о том, что готовность Азербайджана внести в повестку постконфликтного урегулирования тему восстановления исторической справедливости в отношении Западного Зангезура и Гейча махалы, восприняты очень серьезно, а активизация дипломатии США в вопросах, поднятых в ходе визита главы МИД Армении в США – включая встречи советника Салливана, носят временный характер, и скорее всего, не будут иметь серьёзных последствий.

Тем не менее, экс-глава МИД считает, что азербайджанская «Зангезурская» политическая риторика уже начала приносить «дивиденды», а в случае её усиления способна полностью нейтрализовать армянские спекуляции по теме статуса.