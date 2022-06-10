Хронический вялотекущий конфликт вокруг островов в Эгейском море вновь «разогревается». Власти Турции озвучили жесткое предупреждение в адрес Афин. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал власти Греции к уважению норм международного права и отказу от размещения вооружения на островах, имеющих статус «демилитаризованных зон». После чего предупредил: «Турция не отступит от своих прав в Эгейском регионе, а в вопросе «демилитаризации» островов готова предпринять все шаги, основанные на букве международных соглашений. Прекратите размещать вооружение на островах! Я не шучу! Это может закончиться катастрофой». Показательные визиты премьер-министра Греции Мицотакиса на острова Эрдоган иронично назвал «туристической поездкой» и напомнил: «Подобного рода действия ни к чему не приведут. Турция не стремится к ущемлению прав других государств, но при этом не допустит нападок в свой адрес. Предупреждаем Грецию: одумайтесь, не повторяйте ошибок вековой давности и не тешьте себя пустыми надеждами». Причем сделал это свое заявление президент Турции на учениях «Efes-2022», которые уже изрядно напугали Афины. А проходят они в Измире, который во время первой мировой войны был оккупирован Грецией, причем в Афинах рассчитывали присоединить этот город к себе под названием «Смирна», но в результате турецкой войны за независимость греческая оккупационная армия была сброшена в море. Так что напоминание Эрдогана пришлось «в десятку».

Известно и другое: обстановка вокруг островов накаляется уже не первый день, причем с подачи Афин. Премьер=-министр Греции Мицотакис сначала предложил Эрдогану решить спорные проблемы — а это и Кипр, и острова в Эгейском море, и шельф — без участия «третьих стран», а затем отправился в США и устроил антитурецкий спектакль в американском Конгрессе.

Наконец, в Анкаре вызывают серьёзное беспокойство и разговоры об американских базах на спорных островах. Эрдоган еще накануне заявил: «На данный момент в Греции создано девять военных баз США. Против кого они развернуты? Они говорят, что против России. Но мы на это не купимся».

Наконец, заявление с далеко идущими последствиями сделал и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу: «Анкара откажется от безоговорочного признания суверенитета Греции над рядом островов, если Афины не прекратят размещать там вооружение». МИД Турции уже разъясняет: острова Эгейского моря получили демилитаризованный статус в силу ряда международных соглашений, включая Лозаннский договор 1923 года и Парижский договор 1947 года. Эти соглашения не теряют своей силы и таким образом являются для Греции обязательными, они запрещают милитаризацию островов Восточного Эгейского моря, и за их нарушение Афинам придется отвечать. Добавим от себя: соглашения или соблюдают, или нет.

И в результате сегодня многие эксперты уже озвучивают вопрос: что дальше? Дойдет ли дело до открытых военных столкновений между Грецией и Турцией? Чью сторону примут «третьи страны», и прежде всего США? Как, наконец, поведет себя Азербайджан, чьи военнослужащие участвуют в учениях EFES-2022?

Впрочем, есть серьезные шансы, что настоящей войны удастся избежать. Эксперты напоминают: с середины пятидесятых годов, когда Греция и Турция стали членами НАТО, Североатлантический альянс весьма успешно удерживал Афины и Анкару от прямых военных столкновений. И даже «кипрская война» разразилась, в общем-то, за пределами зоны ответственности блока.

Наконец, немалую пищу для размышлений дает и кризис вокруг острова Кардак, где Греция попыталась высадить десант на турецкий остров, но после ответной турецкой высадки (без единого выстрела, кстати говоря) греческие солдаты предпочли ретироваться. В последующие годы было предостаточно попыток Афин раздуть с Турцией «войну слов», но дальше слов дело не шло.

Наконец, сегодня Афины умудрился затеять игру на обострение с Турцией как раз в то время, когда США и руководство НАТО ведут с Анкарой сложные и деликатные переговоры по поводу вступления в альянс Швеции и Финляндии. «Догрузить» ситуацию еще и греческими играми с огнем на островах — явно не самый приятный сюрприз ни для Брюсселя, ни для Вашингтона. Где к тому же не могут не понимать, насколько увеличилась значимость и ценность Анкары как союзника.

И то, что «горячий сценарий» маловероятен (в НАТО не могут позволить себе такую роскошь, как внутренний конфликт), еще не знает, что Греция не проиграет не начавшуюся войну.

Нурани, обозреватель Minval.az