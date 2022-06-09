Война между Россией и Украиной подтвердила шаткость мира и безопасности на международной арене. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг в рамках международных учений «Efes-2022» в Измире.
По его словам, Турция ведет успешную борьбу с террористическими организациями и одновременно противостоит нелегальной миграции.
«В той же Сирии, именно Турция на поле боя вела борьбу с террористами ИГ, об угрозе которых другие страны заявляли лишь на словах. Сегодня Турция осуществляет шаги по формированию зоны безопасности на 30 км вглубь сирийской территории», — сказал турецкий лидер.
Он также привлек внимание к напряженности в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, связанной с провокационными и агрессивными действиями соседней Греции.
Эрдоган призвал Афины к уважению норм международного права и отказу от размещения вооружения на островах, имеющих статус «демилитаризованных зон».
«Турция не отступит от своих прав в Эгейском регионе, а в вопросе «демилитаризации» островов готова предпринять все шаги, основанные на букве международных соглашений. Прекратите размещать вооружение на островах! Я не шучу! Это может закончиться катастрофой», — цитирует его Anadolu.
Он назвал визиты греческого премьера на острова близ Турции «туристической поездкой».
«Подобного рода действия ни к чему не приведут. Турция не стремится к ущемлению прав других государств, но при этом не допустит нападок в свой адрес. Предупреждаем Грецию: одумайтесь, не повторяйте ошибок вековой давности и не тешьте себя пустыми надеждами», — подчеркнул Эрдоган.
Слава Турции!!! Эрдоган — это тот лидер, который нужен Азербайджану. Выбранный народом и ведущий Турцию в стабильное будущее.