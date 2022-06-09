МИД Азербайджана отреагировал на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, озвученное им в ходе пресс-конференции в рамках визита в Армению о том, что ситуация с селом Фаррух Ходжалинского района будет рассмотрена в контексте делимитации границ между Азербайджаном и Арменией.

«Деятельность учрежденных Азербайджаном и Арменией делимитационных комиссий, как и предусматривалось ранее, преследует цель делимитации государственной границы двух стран.

В рамках этого процесса не предусматривается рассмотрение каких-либо вопросов за пределами азербайджано-армянской государственной границы, в том числе связанных с территориями временного размещения российского миротворческого контингента в Азербайджане», – напомнили во внешнеполитическом ведомстве.