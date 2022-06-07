Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выразил обеспокоенность заявлением заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о врагах РФЮ

«Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России. Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру», — цитирует заявление главы МИД Италии агентство АNSА.

По словам Ди Майо «напора международного сообщества недостаточно для достижения мира» — необходимы также желание России и стремление Владимира Путина к диалогу.

Сегодняшнее заявление Медведева, по его словам, «дает жизнь кампании ненависти против Запада, против тех стран, которые настойчиво добиваются прекращения боевых действий на Украине».