Украине нужно 60 реактивных систем залпового огня — намного больше, чем горстка, обещанная Великобританией и США до сих пор, — чтобы иметь шанс победить Россию.

Об этом сегодня заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, хотя ракетные установки являются «оружием, меняющим правила игры», было сделано недостаточно, чтобы переломить ход войны.

«Чем меньше мы получим, тем хуже будет наше положение. Наши войска будут продолжать умирать, а мы будем продолжать терять позиции», особенно если страны с десятками систем «решат пожертвовать четыре или пять», — сказал Арестович The Guardian.