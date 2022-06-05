В Кяльбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий N-ской воинской части Минобороны, солдат Абдуллазаде Саид Мазахир оглу покончил жизнь самоубийством, застрелившись из огнестрельного оружия.

Данную информацию привел старший помощник военного прокурора Азербайджанской Республики-начальник пресс-службы Военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев.

Он заявил, что на основании полученной информации сотрудники Кельбаджарской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, изъяли предметы, имеющие важное значение в качестве вещественных доказательств, взяли объяснительные и осуществили другие действия.

По факту в Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджанской Республики, были допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и выполнены неотложные следственные действия.

Расследование продолжается, будут приняты все необходимые меры в соответствии с законом.