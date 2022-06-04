Азербайджанское общество продолжает пребывать в некотором недоумении от так называемого «интервью» российскому агентству «РИА Новости» лица, которого оно представило как «госминистр Нагорно-Карабахской Республики» и имя которому, как поговаривают, Артак Бегларян.

Мы не случайно, совершенно осознанно перед словом «интервью» вставили фразу «так называемое». На то имеется очевидная и бесспорная причина, в такой степени, что в полемиках вокруг неё мы даже участвовать не собираемся. Причина фразы «так называемое» является для нас аксиомой — это не интервью жителя Карабахского экономического района Артака Бегларяна, и не ответы его на вопросы названной медийной структуры.

Это месседж Кремля официальному Баку, вставленный в уста этого номинального «респондента». И вопросы, и ответы на них писались в ведомстве Дмитрия Пескова, а гость агентства использован в качестве рупора.

«РИА Новости» является одним из крупнейших государственных информационных агентств России, входящим в созданную указом президента Владимира Путина медиагруппу «Россия сегодня», владельцем которой, в свою очередь, является Правительство РФ. Крупнейшим и старейшим информационным агентством является ТАСС.

А Артак Бегларян — никто. Ноль в квадрате, помноженное на ноль в кубе. У этого лица нет никакого влияния не то, чтобы на мировую, но даже на политику пятиэтажки, в которой он проживает. У меня в саду живут симпатичные ежи, которых я кормлю много лет. Даже у моих ежей больше влияния на политику, чем у Бегларяна, потому как, если влияние этих милых существ — нулевое, то влияние Бегларяна — и того ниже, со знаком минус!

И вдруг на сайте созданной Путиным государственной медиагруппы появляется выступление проходимца, которое выдается якобы за «интервью», да еще и «госминистра» некоей «республики».

Интервью — это когда медийная организация обращается к публичному лицу с просьбой ответить на вопросы, которые затем публикуются в прямой или косвенной речи при максимальном сохранении сути высказанной гостем позиции. В редких случаях сам респондент обращается в СМИ с просьбой взять у него интервью.

«РИА Новости» — не то агентство, в двери которого человеку, являющимся никем, можно постучаться или на электронную почту которого можно написать письмо, напросившись на интервью. Попробуйте, будучи никем, сделать это, и посмотрите с какой «готовностью» возьмут у вас интервью.

Для нас является абсолютно очевидным, не подлежащим обсуждению фактом, что идея об «интервью» с г-ном Никем принадлежит самому владельцу агентства — Кремлю. Весь этот спектакль — месседж Кремля, оформленный под «интервью».

Почему не в ТАСС, а в «РИА Новости»? Дело в том, что ТАСС является абсолютно официальным органом, который в правительстве стараются не марать, в то время как «РИА Новости» держат как канал, посредством которого зондируют почву и посылают сигналы, а в случае неожиданных осложнений дают, что называется, «задный ход», дезавуируют и списывают «прокол» на «ошибку перевода», «редакционную свободу», «многообразие мнений» и прочий булшит, который даже с изданиями «Шпигель» и «Нью-Йорк Таймс» не работает, не говоря уже о российских агентствах, полностью подконтрольных курирующим их спецслужбам и боящихся даже пукнуть без разрешения сверху. Тем более государственных! В «РИА Новости» нет и никогда не было «редакционной свободы», «многообразия мнений» и всего этого набора «экскьюзов», оставленных за пазухой на случай, если вдруг что-то пойдет не так и реакция адресата месседжа окажется непредвиденно резкой. Каждое слово, каждая запятая в ТАСС и «РИА Новости» отражают официальную позицию Кремля, открещивайся после этого правительству РФ хоть тысячу раз от уже озвученной позиции или списывай хоть миллион раз на «частное мнение» редактора.

Еще раз, чтобы было абсолютно ясно: ни в ТАСС, ни в «РИА Новости» нет и никогда не было места для частных мнений. Если правительство РФ не разделяет высказанную респондентом мысль, то ее либо кавычат, либо же вовсе не печатают, безжалостно вырезают. Eсли вдруг гипотетически редактор действительно позволит себе что-то такое, что не отражает позицию Кремля, и в результате чего случится скандал, то того редактора накажут так, что забудет, как мать родную зовут! Поэтому таких случаев в «РИА Новости» не бывает. Все скандалы, которые доселе здесь случались, контролируемы, предвидены и нередко рассчитаны.

Поверьте, мы знаем, о чем говорим! Эту «кухню» мы знаем изнутри. Опубликованное этим агентством так называемое «интервью» следует рассматривать именно в этом ракурсе. Самого Артака Бегларяна, являющимся никем и использованного в качестве человекообразного существа с ртом, в который просто вложили свои собственные месседжи, надо оставить в стороне. Его сейчас обсуждать не надо. A анализировать следует цели, сподвигнувшие правительство РФ на озвучивание своих тезисов.

Очевидно, Москва в определенной степени раздражена активностью Брюсселя в посреднических усилиях между Баку и Ереваном и чувствует себя отодвинутой в сторону. Поэтому она устами своего наспех наструганного «респондента», которого она демонстративно называет «госминистром НКР», чтобы нас позлить, сообщает: «ЕС не должен участвовать в разрешении карабахского конфликта».

Спасибо, мы вас услышали, но свои проблемы мы уж как-нибудь сами решим.

Но тут смешное даже не это, а то, как подчиненные Пескова примитивно палятся. «Учитывая формат сопредседательства Минской группы и эффективную роль российской миротворческой миссии, мы считаем, что вопрос урегулирования карабахского конфликта не должен становиться предметом переговоров для Евросоюза. Диалог (при участии Евросоюза) необходим, но он не должен стать частью нынешних непростых отношений России с Западом», говорится в так называемом «интервью».

Данная мысль отражает беспокойство исключительно самой России, и только. С каких пор какой-то Бегларян стал вдруг «озабочен» национальными интересами РФ, причем больше, чем она сама?! Господа политтехнологи, вы бы хотя бы прикрылись, что ли! Торчат ваши длинные уши! Бессмысленно вспоминать Минскую группу ОБСЕ, которую ваш же министр Сергей Лавров отпел и похоронил.

Вложенная в уста респондента по вызову Бегларяна фраза «с Арменией ведутся переговоры, осуществляются контакты по вопросу признания независимости Нагорного Карабаха» является, очевидно, элементом давления Москвы на Баку или даже некоего шантажа. Впрочем, холостым. Нас этим не возьмешь. Тридцать лет пугали признанием, не вышло. А уж теперь-то тем паче.

Еще одной попыткой вспугнуть Азербайджан является пропахшая нафталином и ставшая темой многочисленных издевательских мемов нарышкинская легенда об участии пресловутых «сирийцев» и «ливийцев» сперва в 44-дневной войне в Карабахе, а теперь еще и в войне в Украине. «На стороне Азербайджана воевало от 5 до 7 тысяч наемников из Сирии и Ливии, которые позже могли остаться на занятых им территориях. Также есть данные о том, что эти же боевики воевали против российской армии во время сирийского конфликта. Есть высокая вероятность, что эти террористические группировки сегодня воюют на Украине против России», говорят нам устами подставного Бегларяна подопечные Пескова. Опять же, с чего это вдруг «арцахскому госсминистру» печься о проблемах РФ в Украине? Очевидно же, что «РИА Новости» выполняет задание сверху.

Ну и, конечно же, вишенка на торте, так сказать, кульминация, к которой клонила и подводила всю эту клоунаду Москва — ее открытый шантаж Баку своим миротворческим контингентом. Точнее, сроком его пребывания. Ведь дни неумолимо идут, страницы с настенного отрывного календаря падают, и он с каждым днем становится всё тоньше и тоньше, приближая нас к часу «икс», когда срок пребывания в Карабахе российских военных — да, да, временно размещенных — подойдет к концу. Это знают и в Кремле, и теперь, вот, шлют нам через свое госинформагентство месседжи. «Российские миротворцы должны оставаться в Нагорном Карабахе бессрочно, а в настоящее время их присутствие особенно необходимо», дает нам знать Москва, грозя даже увеличить контингент в 2.5 раза, расширить его полномочия и придумав для этого еретическое обоснование, которое никто даже обсуждать не намерен.

Среди причин, сподвигнувших Москву на «наезд» на Баку с помощью подставного полуслепого пугала, мы выше выделили ревность к Брюсселю, уводящему из-под ее носа переговорный процесс. Но, помимо нее, мы усматриваем еще одну причину, почему в Кремле взъерошились именно сейчас, а не после первых двух встреч в бельгийской столице. В последний день мая, как мы помним, офис председателя Европейского совета Шарля Мишеля распространил заявление, призванное внести ясность в первое (устное) заявление политика, сделанное сразу после завершения трехстороннего рабочего ужина 22 мая. В пояснительном заявлении содержался важный элемент, который незаслуженно выпал из внимания политобозревателей.

Пожалуй, впервые на официальном уровне Шарль Мишель раскрыл новый элемент, который теперь уже не оставляет поля для двусмысленности и спекуляций: обе стороны подтвердили, что не имеют друг к другу экстерриториальных претензий по части транспортных коммуникаций, проходящих по территории другой страны.

Таким образом, раскрыты действительно очень важные скобки. Становится ясно, что на въездах и выездах транспортных коридоров будут осуществляться все необходимые виды контроля, а также взиматься надлежащие сборы. Следовательно, две страны договорились сохранить суверенитет, соответственно, над Зангезурским и Лачинским коридорами. А если вспомнить ответ президента Ильхама Алиева на вопрос корреспондента Радио Свобода в штаб-квартире НАТО в декабре прошлого года, то в Лачинском коридоре будет зеркально действовать пропускной режим, вводимый в Зангезурском коридоре. Значит, азербайджанскому контрольно-пропускному пункту на въезде в Лачинский район на строящейся альтернативной дороге быть! И Армения, как теперь следует из пояснительного заявления офиса Шарля Мишеля от 31 мая, свое согласие на это дала.

КПП на границе вкупе с делимитацией и демаркацией всей протяженности армяно-азербайджанской границы будет означать осуществление 30-летней мечты азербайджанского народа — восстановление суверенитета над каждым миллиметром государственной границы!

Ну, о каком еще миацуме или реванше можно после этого грезить! Нет, это не мышеловка для карабахских армян, которых мы считаем нашими гражданами, хоть и заблудшими. Это мышеловка для таких проходимцев, как Араик Арутюнян, Артак Бегларян, Давид Бабаян, Виталик Баласанян, а также тех, кто числится в списке Генпрокуратуры Азербайджана и находится розыске по подозрению в участии в геноцидах. Вот для них час расплаты близок, и ее им не избежать.

Но самый большой кошмар для Москвы заключается в том, что она лишится важного рычага — контроля над въездом и выездом в Карабах, и не только для армян, но и, в том числе, для своих миротворцев. Проезд любого лица через государственную границу Азербайджана, в том числе в Лачинском районе, будет осуществляться под контролем азербайджанских таможенников и пограничников. А это означает потерю Москвой нитей управления самим конфликтом, окончательное завершение которого и отход в историю теперь уже точно никто не сможет ставить под сомнение. Того самого конфликта, на сохранение которого, пусть даже в тлеющем виде, Москва всё еще надеялась.

Видя, что управляемая из Лубянки и посольства РФ в в Армении «улица» ни к чему не привела, а только укрепила решимость Пашиняна идти выбранным путем, в Кремле теперь решили сорвать мирный процесс не путем смещения конституционных властей Армении и повторного воцарения Роберта Кочаряна, а путем открытых угроз в адрес Азербайджана с целью заставить его попридержать коней и не форсировать этот процесс.

Управляемость процессами на Южном Кавказе уплывает из рук России, и она теперь действует всё более неприкрыто, допуская грубые ошибки и открыто «палясь». Блокирование на территории Азербайджана доступа к «РИА Новости», которое, естественно, вызовет у северного соседа резкую реакцию, стало естественным и предсказуемым ответом на угрозы, которые Кремль решил озвучить через это агентство. Однако нас ничто не остановит. Наша страна твердо нацелена на мир в регионе.

Что же касается РМК, то наша страна не впервые дипломатическими методами выпроваживает с нашей территории российских военных. В этом вопросе у нас имеется опыт, история и целый набор политических мер.

И для этого чрезвычайно важно скорейшее установление азербайджанского КПП на въезде в Лачин с целью восстановления полного контроля над каждым миллиметром нашей государственной границы, а также осуществление заключенных в марте этого года с ИРИ договоренностей о создании альтернативного Джольфинского автомобильно-железнодорожного коридора вдоль южного берега реки Араз. И сделать это надо успеть к маю 2025 года.

Ну а там, если уж российским военным в такой степени нравятся жингляв-хац и прочие злачные прелести карабахских армянок, то жить они там в статусе нелегальных иммигрантов могут хоть до конца дней своих. Но если вдруг кто-то из них решит выехать, чтобы повидать родных, то обратно в Карабах въехать уже не сможет. База данных Государственной пограничной службы Азербайджанской очень бережно хранит информацию о нарушении гостями, в том числе непрошенными, иммиграционного законодательства страны. Поэтому, выехав однажды, вновь въехать в Карабах уже не получится.

Считайте это нашим ответным месседжем кремлевским кукловодам «РИА Новости».

Зухраб Дадашов, автор Minval.az