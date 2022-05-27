Мэр Днепра Борис Филатов обозвал «говорящей ж@пой с вкрадчивым голосом» советника главы ОП Алексея Арестовича после того, как Арестович в интервью Марку Фейгину заявил, что ситуация на фронте «аховая».

«Ещё пару недель назад говорящая ж@па ОП по фамилии Арестович вкрадчивым голосом рассказывала дамам бальзаковского возраста о том, что война скоро закончится. Дамы в ответ подбрасывали в воздух чепчики. Сегодня говорящая ж@па сообщила, что ситуация «аховая». Скажите, коллеги облегчённые властью, а я разве не предупреждал, что ваша информационная политика это полное гуано, которое рассчитано на дебилов, а не на нацию свободных людей?», — написал Филатов в своем «Фейсбуке».