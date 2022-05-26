Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что для украинской армии на Донбассе сложилась «аховая» ситуация.

«Нас выносят дальнобойными средствами. И нам пока нечего противопоставить противнику. Кроме мужества украинских солдат», — констатировал Арестович.

Также Арестович потребовал от западных стран немедленно начать поставки дальнобойного оружия Украине, поскольку без него ВСУ не смогут перейти от обороны к контрнаступлению.

«Запад сейчас проходит тест на адекватность — и постепенно его проваливает. Он поддается на угрозы Путина и не хочет поставлять Украине MLRS — американскую универсальную пусковую установку, использующуюся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет», — заявил советник главы Офиса президента Украины.

