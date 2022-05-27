Несмотря на огромное численное преимущество, российские войска из 110 оперативных батальонных тактических групп (БТГ) добились лишь «незначительного прогресса» в войне против Украины.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Минобороны США, передает «Униан».

По его словам, Россия разместила в Украине 110 оперативных батальонных тактических групп. Основная часть из них находится на Юге Украины, остальные на Донбассе. И несмотря на преимущество в численности войск, российские силы добились незначительных успехов, компенсирующихся достижениями украинских военных на других полях сражений, особенно вокруг Харькова.

При этом источник отметил, что в течение 92 дней войны стратегия России меняется. В настоящее время целью россиян является отрезать от Украины часть восточных областей, бои за которые чиновник назвал тяжелыми и жестокими.

Кроме того, по его словам, из 108 гаубиц М-777, которые передали Украине, 85 уже используются украинскими военными.

Страны также предоставили Украине девять вертолетов Ми-17 и 73% беспилотных летательных аппаратов Switchblade.

По данным Минобороны США, ежедневно в Украину прибывает все больше оборудования – от бронетранспортеров и сухпайков до медицинских средств и противоартиллерийских радаров и многое другое.