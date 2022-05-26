Одна из ключевых проблем украинской армии на сегодня — отсутствие поставок с Запада ракетных систем залпового огня дальнего радиуса действия, которые у ВСУ закончились.

Об этом заявил сегодня советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Мы утратили возможность наносить удары по российским тылам, потому что закончились соответствующие снаряды и ракеты. И для нас критической является поставка вооружений, способных восстановить способность украинской армии «выносить» российские оперативные тылы. Тогда темпы наступления российской армии моментально просядут, они снова начнут нести тяжелейшие потери, и ни о каких ярких захватах Северодонецка и Краматорска, Запорожья и Славянска речи не будет. Эту способность мы потеряли несколько недель назад, а Запад не успел нам ее восполнить. Потому что они думают о том, как бы это не использовали по территории Российской Федерации», – отметил Арестович.