Необходимо «уважать суверенный выбор» Швеции и Финляндии вступить в НАТО, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом со ссылкой на сообщение Елисейского дворца передает BFM TV.

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Во время беседы с Эрдоганом Макрон выразил надежду, что «решение» по снятию турецкого вето будет найдено в скором времени.

«Президент Республики подчеркнул важность уважения суверенного выбора этих двух стран, ставшего результатом демократического процесса и реагирования на изменения в сфере их безопасности», — говорится в сообщении Елисейского дворца.