Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает «Анадолу».

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что лидеры двух стран обсудили региональные процессы, в том числе, тематику войны между Украиной и Россией, а также заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Турецкий лидер выразил надежду на скорейший и справедливый мир между РФ и Украиной, отметив, что Анкара продолжает поощрять стороны к диалогу и дипломатии.

Президент Эрдоган заявил также, что контакты Хельсинки и Стокгольма с лицами и структурами, связанными с террористами PKK/YPG, противоречат духу союзничества в рамках НАТО.