Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный призвал международных партнеров ускорить поставки вооружения, так как ситуация на фронте остается тяжелой. Об этом говорится в публикации в его телеграм-канале.

«Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт», — написал Залужный.

Он выразил благодарность за уже предоставленную помощь в виде западной военной техники, добавив, что она помогает выбить противника с территории страны.

В то же время Залужный отметил, что украинские войска очень нуждаются в вооружении, которое позволит наносить удары по позициям противника на большом расстоянии.

«И с этим нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями людей, защищавших мир от рашизма», — добавил главнокомандующий.