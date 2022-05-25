Россия готова оказывать консультативное содействие работе двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в среду на брифинге.

По ее словам, в распоряжении Москвы имеются необходимые картографические материалы.

По ее словам, Россия обладает уникальным экспертным потенциалом в области делимитации и урегулировании пограничных споров на постсоветском пространстве. В распоряжении Москвы имеются необходимые картографические материалы. Российские коллеги будут рады поделится с опытом и наработками с армянскими и азербайджанскими друзьями в рамках действия комиссии.

«Команда российских экспертов для оказания консультативного содействия уже сформирована», — заключила Захарова.