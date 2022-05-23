Министерство иностранных дел России рассказало о деталях телефонного разговора, который прошел сегодня между главами МИД России и Азербайджана Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым. Данное сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Читайте также: Байрамов и Лавров обсудили выполнение трехсторонних деклараций

«Рассмотрены состояние и перспективы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских связей в контексте реализации положений подписанной 22 февраля с.г. на высшем уровне Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой», — сказано в нем.

Лавров и Байрамов обменялись мнениями по ряду региональных и международных сюжетов. Министры подтвердили приверженность неукоснительному выполнению всех трехсторонних заявлений на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября прошлого года, «призванных обеспечить долгосрочную нормализацию отношений» между Баку и Ереваном.

Дипломаты рассмотрели «ряд дальнейших совместных шагов на приоритетных направлениях», в том числе по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, делимитации и демаркации азербайджано-армянской государственной границы, а также подписание мирного договора между АР и РА.