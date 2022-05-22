В одной из школ Дагестана во время последнего звонка выступили против войны в Украине.

Во время мероприятия кто-то из пришедших на праздник выкрикнул: «Нет войне, свободу Украине», свидетельствует видео, которое в Telegram опубликовал канал NEXTA Live.

После таких заявлений прозвучали аплодисменты.



Позже школьнице, которая кричала на последнем звонке «Нет войне! Свободу Украине!», вменили статью о «дискредитации» армии. А на мать девочки составили протокол о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

