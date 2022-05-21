В Сети опубликовано видео «Крепость Мариуполь. Последний день Азовстали», снятое украинским бойцом Дмитрием Козацким («Орестом») в последний день на окруженном заводе.

Именно Дмитрия Казацкого называли «глазами» Мариупольского гарнизона, поскольку его фоторепортажи с Азовстали, в частности снимки раненых украинских военных, помогли привлечь мировое внимание к ситуации в Мариуполе.

Он вместе с другими защитниками города провел здесь 84 дня.

Видео ему удалось передать документалистам.

Козацкий 20 мая опубликовал в своих соцсетях фото с завода «Азовсталь».

«Ну вот и все. Спасибо за убежище, Азовсталь — место моей смерти и моей жизни. Кстати, пока я буду в плену, оставлю вам фото в самом лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи», — написал он.