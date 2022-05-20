Украинский военный Дмитрий Козацкий (позывной Орест) опубликовал в своих соцсетях фото с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«Ну вот и все. Спасибо за убежище, «Азовсталь» — место моей смерти и моей жизни. Кстати, пока я буду в плену, оставлю вам фото в самом лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи», — написал он.

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Именно Дмитрия Казацкого называли «глазами» Мариупольского гарнизона, поскольку его фоторепортажи с «Азовстали», в частности снимки раненых украинских военных, помогли привлечь мировое внимание к ситуации в Мариуполе.