В Нью-Йорке 21 мая пройдет шествие и фестиваль, приуроченные к 39-му «Дню Турции».

Мероприятие проводится по линии Администрации президента Турции.

В Управлении по связям Администрации турецкого лидера напомнили, что инициатива проведения шествия в американском мегаполисе была впервые реализована в 1981 году в знак протеста против убийства турецких дипломатов армянской террористической организацией ASALA, а в последующие годы превратилась в традицию.

В этом году шествие проходит под девизом: «Вперед к Столетию [Республики] с полумесяцем и звездой».

Шествие по случаю Дня Турции важно с точки зрения сплочения турецкой общины США, следует из сообщения.

В администрации главы турецкого государства уточнили, что шествие начнется на Мэдисон-авеню в Манхэттене, а после его завершения состоится концерт.