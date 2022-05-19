Секретарь Совбеза Армен Григорян заявил, что Армения тесно сотрудничает с Россией в области биобезопасности.

А в биолабораториях в Армении работают только ее граждане, в соответствии с законами и в интересах республики.

Как уже писал Minval, посольство РФ в Ереване накануне выразило обеспокоенность работой американских биолабораторий в Армении.

«У нас сохраняются вопросы в связи с поступающей информацией о взаимодействии Армении с США и их союзниками в биологической сфере, в т.ч. по линии военных ведомств. Минобороны США нацеливает финансируемый им центр им. Р.Лугара в Грузии на активизацию совместных научных исследований в области микробиологии и эпидемиологии с Арменией и другими странами региона. Заслуживает также тщательного анализа и деятельность частных западных компаний, осуществляющих биологические исследования в Закавказском регионе в интересах Пентагона, и присутствие в Армении структур, участвовавших в биопроектах в Украине.

США и их союзники не объясняют, чем они занимаются в Армении в непосредственной близости от российских границ. Данный фактор, разумеется, учитывается нами в контексте обеспечения биологической безопасности России»,- говорилось в сообщении.