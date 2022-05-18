Посольство РФ выразило обеспокоенность работой американских биолабораторий в Армении.

«Российская Федерация продолжает продуктивное взаимовыгодное сотрудничество с Арменией в области обеспечения биологической безопасности. Его активизации способствовало подписание в мае 2021 г. двустороннего Межправительственного Меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности.

Реализуется ряд успешных проектов в области борьбы с инфекционными болезнями, в результате чего обеспечен эффективный мониторинг санитарно-эпидемиологической ситуации, обмен информацией, проведение важных научных исследований, оказание технической и методической поддержки в совершенствовании лабораторной сети Армении и обучение профильных специалистов.

В то же время в контексте реализации указанного меморандума по биобезопасности у нас сохраняются вопросы в связи с поступающей информацией о взаимодействии Армении с США и их союзниками в биологической сфере, в т.ч. по линии военных ведомств. Минобороны США нацеливает финансируемый им центр им. Р.Лугара в Грузии на активизацию совместных научных исследований в области микробиологии и эпидемиологии с Арменией и другими странами региона. Заслуживает также тщательного анализа и деятельность частных западных компаний, осуществляющих биологические исследования в Закавказском регионе в интересах Пентагона, и присутствие в Армении структур, участвовавших в биопроектах в Украине.

США и их союзники не объясняют, чем они занимаются в Армении в непосредственной близости от российских границ. Данный фактор, разумеется, учитывается нами в контексте обеспечения биологической безопасности России»,- говорится в сообщении.