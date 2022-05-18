Политолог Расим Мусабеков прокомментировал заявление экс-премьера Армении Гранта Багратяна на недавнем оппозиционном митинге в Ереване о том, что их страна безнадежно больна.

«С этим диагнозом трудно не согласиться. Болезнь эта хроническая и проявляется на всем протяжении новейшей истории Армении. На память приходит старая азербайджанская пословица: «dəlidən doğru xəbər», что в переводе означает «умное известие от дурня». Дело в том, что сам Багратян, несмотря на свое профессорское звание, прошлое на посту премьер-министра и депутатство в парламенте, не оставляет впечатление адекватного и разумного человека. Достаточно припомнить, что именно данный субъект угрожал Азербайджану применением несуществующей атомной боеголовки. Большинство предлагаемых им рецептов оздоровления экономики Армении у специалистов вызывают насмешливые улыбки. Коль на трибуне митингующих нарисовался Грант Багратян, значит дела армянской оппозиции плохи и движутся к бесславному концу», – заявил Мусабеков.