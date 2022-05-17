Наша страна больна. Об этом заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян, выступая на митинге движения «Сопротивления» на площади Франции.

По его словам, цель правительства национального согласия должна быть не в том, чтобы вернуть награбленное, а в том, чтобы работать, так как «наша страна больна».

Багратян раскритиковал экономическую политику действующей власти, представив многочисленные факты, свидетельствующие об ухудшении экономической ситуации. Багратян также заявил о росте преступлений и правонарушений.

«Число убийств и самоубийств возросло. Еще 7-8 лет назад мы были счастливым народом, по всем показателям более счастливым, чем грузины. Теперь по показателю самоубийств мы опередили такие депрессивные страны как Литва, Финляндия, Южная Корея. В заседаний правительства не представляются отчеты на эти темы. Все заседания – это монологи премьера, диалог не для этого человека…», — отметил он, добавив, что Армения в сложном положении.