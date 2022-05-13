Новый президент Объединенных Арабских Эмиратов будет избран в течение 30 дней. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya.

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В соответствии с конституцией, вице-президент и глава правительства, занимающий также пост министра обороны, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум будет исполнять обязанности главы государства до тех пор, пока федеральный совет из правителей семи эмиратов не соберется в течение 30 дней и не изберет нового президента.