Правящий страной с 2004 года президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян скончался после продолжительной болезни на 73-м году жизни, сообщило в пятницу официальному Эмиратскому агентству министерство по президентским делам.

«Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации и всему миру в связи с кончиной его высочества президента ОАЭ шейха Халифы бен Зейда Аль Нахайяна», — говорится в сообщении.

Он был старшим сыном основателя Эмиратов Зейда Аль Нахайяна.