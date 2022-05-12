Палестинская администрация подтвердила в четверг, что не позволит Израилю исследовать пулю, убившую журналистку «Аль-Джазиры» Ширин Абу Акле, хотя это один из шагов, необходимых для установления виновных в ее смерти.

Он также отклонил просьбы Израиля о проведении совместного расследования смерти Абу Акле. Журналистка, хорошо известная во всем арабском мире своим освещением израильско-палестинского конфликта, была смертельно ранена в голову снайпером, когда освещала операцию ЦАХАЛа в Дженине в среду.

Министр ПА Хусейн аль-Шейх написал в Твиттере в четверг утром, что «Израиль запросил совместное расследование и передачу пули, убившей журналистку Ширин. Мы отказались от этого и подтвердили, что наше расследование будет завершено независимо».

Он добавил: «Мы проинформируем ее семью, США, Катар и все официальные органы и общественность о результатах расследования с высокой прозрачностью. Все доказательства и свидетели подтверждают ее убийство израильским спецназом», — подчеркнул аль-Шейх.