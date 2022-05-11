Корреспондентку телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акла застрелили израильские военные на Западном берегу реки Иордан. 51-летняя женщина погибла во время штурма города Дженин — она получила пулевое ранение в голову, сообщает издание со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

«Ширин Абу Акла, корреспондент Al Jazeera, была убита израильской армией во время репортажа о штурме лагеря в Дженине», — говорится на сайте телеканала.

Руководство телеканала подчеркнуло, что их сотрудники были в специальных жилетах с надписью PRESS.

Представители Al Jazeera заявили, что ответственными за смерть корреспондентки и ранение журналиста считают израильское правительство и призвали привлечь к ответственности виновных в преднамеренном нападении и убийстве Ширин Абу Аклы.