Беларусь рассчитывает оставить у себя российские ЗРК С-400 и ракетные комплексы «Искандер». Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросу гособоронзаказа на 2022 год, передает БелТА.

«Мы с Россией договорились, что, наверное, мы оставим С-400, которые у нас есть. Они из Минска будут видеть до Берлина. Это оружие, которое предназначено для крупных армий, территорий. Допустим, как российская. А нам (непосредственно белорусским Вооруженным Силам) видеть, что там, в Берлине, может быть, и не надо. Да и С-300, которыми мы вооружены, достаточно хорошее современное оружие. Практически как С-400. Но С-400 хорошая техника. Мы ее видели и в этой операции. Очень хорошая. Мы договорились с министром обороны, что он просто завтра подготовит несколько групп ребят, которые будут владеть этой техникой», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко также заявил о планах приобрести у России ракетные комплексы «Искандер»: «Это очень нужное нам оружие. Оно у нас сегодня есть. И, опять же, я договорился с россиянами, что мы покупаем у них «Искандеры». Они выводиться из Беларуси не будут. Они могут быть задействованы для обороны нашего пространства».

По словам президента, и то вооружение, которое уже есть в белорусской армии на данный момент, позволяет обеспечить ее обороноспособность.

«Думаю, для армии это хорошее вооружение. Это говорит о том, что наша армия способна будет воевать и нанести противнику неприемлемый ущерб. Так, как мы и планировали. Мы же реалисты, понимаем, что победить НАТО нам не удастся. А вот ущерб нанести, особенно тем территориям, с которых нас будут атаковать, — у нас это оружие все есть. Это оружие, которое покрывает всю территорию Польши и до Балтики. Я не говорю уже о прибалтийских государствах. И практически Украину за Киев. Я, упаси бог, не намекаю ни на что, но чтобы понимали дальность стрельбы того оружия, которое у нас есть», — отметил президент.