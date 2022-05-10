Своеобразно подготовился к 9 мая – Дню Победы над фашизмом известный рупор кремлевской пропаганды Владимир Соловьев. Российский телеведущий в особом представлении, в том числе и азербайджанской аудитории, не нуждается.

Мы неоднократно становились свидетелями того, как Соловьев в присущей ему хамской манере нелестно отзывался в адрес Азербайджана и азербайджанцев, в желании угодить армянам. Особенно раздухарился российский журналист во время 44-дневной войны, с досадой наблюдая за военными успехами азербайджанской армии. Уже тогда было понятно, что с психикой Соловьева творится что-то неладное. Однако окончательно, как говорится, сдвиг по фазе в его голове произошел после «не войны» в Украине.

Вот уже на протяжении свыше месяца после начала «не войны» Соловьев на своем ток-шоу денно и нощно занимается огульным охаиванием украинских защитников Родины. Он вместе с гостями из числа украинофобов в унисон сыплет проклятиями в адрес «братского» народа. Достается и тем странам, которые оказывают Украине в ее правом деле.

Так, накануне «досталось» Великобритании. Российский телеведущий попросил разобраться с хамским поведением русофобской Великобритании, которая, не жалея своих сограждан и престарелую королеву, отдаёт все ресурсы на поддержку украинской военщины: «Один «Сармат» – минус одна Великобритания», — сказал он.

Известный российский телеведущий пригрозил с помощью ядерного ракетного комплекса «Сармат» стереть с лица Земли «хамскую Великобританию» за то, что та оказывает поддержку Украине.

Отметим, что подобное заявление последовало сразу после того, как правительство Великобритании приняло решение направить 1,6 млрд. долларов на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

Кстати, до Соловьева косвенно «пригрозил пальцем» в сторону Запада сам президент России Владимир Путин. Он назвал разработку нового ракетного комплекса «Сармат» – успешные испытания которого состоялись в апреле, – «большим, знаменательным событием» для российской оборонной индустрии.

Он заявил, что ракеты «Сармат» заставят задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать России».

Между тем, это не первое заявление о ядерном ударе, которое звучит в эфире росТВ. До этого депутат Госдумы Михаил Делягин выступил за нанесение ядерного удара по Азербайджану. Видимо, идиотское высказывание депутата пришлось по душе российскому ведущему, и тот вновь ухватился за «ядерную дубинку». Правда, адресат изменился.

Откровенно говоря, возмущение разного рода соловьевых, симоньян, норкиных, российских политиков, политологов оказание Западом всесторонней помощи Украине, непонятно. Почему весь этот сегмент «недовольных» не возмущались ежедневными военными поставками Москвы Еревану во время 44-дневной войны. Причем, безвозмездно. А с другой стороны, делала вид, что ратует за мирное решение проблемы.

Так вот, сегодня Великобритания, как и США, НАТО и другие европейские страны таким же «макаром» оказывают помощь Украине. Но есть существенная разница. Дело в том, что Россия в 2020 году поставляла оружие стране-оккупанту, в то время как Запад помогает жертве оккупации. Тем не менее, так называемые российские эксперты не только не выступили против такой вопиющей несправедливости, но и поддержали ее. Кто-то молча, кто-то не скрывая этого.

Возвращаясь к словам Соловьева, под занавес предположим, что телеведущий уж очень любит пересматривать фильм с участием Олега Янковского «Тот самый Мюнхгаузен». Видимо, барон настолько пришелся по душе Владимиру Соловьеву, что последний решил последовать его примеру и объявить войну Англии…

Сергей Иванов