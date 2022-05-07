Анкара не допустит формирования в регионе статус-кво ущемляющего интересы Турции. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает «Анадолу».

Хулуси Акар осудил позицию мирового сообщества, игнорирующего противоправные действия греческих силовиков, применяющих силу против мигрантов и беженцев.

Турецкий министр отметил, что в отличии от греческое стороны, турецкие ВМС спасают жизни мигрантов и беженцев, не оставляя их на погибель посреди моря.

Глава Минобороны привлек внимание к противоречиям между Турцией и Грецией в Эгейском и Средиземноморском регионах, в том числе по вопросу Кипра.

По его словам, позиция Турции основана на нормах международного права и готовности к обсуждению проблем путем диалога. «Несмотря на мирные устремления Турции, Афины продолжают провокации и не отказываются от агрессивной риторики», — констатировал он, заметив, что в ЕС начинают постепенно признавать наличие фактов нарушения Грецией норм международного гуманитарного права.

«Мы не допустим ущемления прав и интересов Турции в регионе. Для этого у нас есть и решимость, и потенциал», — подчеркнул Акар.

Глава Минобороны далее привлек внимание к успешным операциям турецкой армии против террористов, в том числе на севере Ирака и Сирии.