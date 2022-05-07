Посольство США в России призвало американских граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий в Москве по случаю Дня Победы. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на сайте дипмисcии.

В посольстве обратили внимание, что в прошлые годы мероприятия по случаю 9 Мая в Москве сопровождались усиленным присутствием полиции. «Учитывая сохраняющуюся напряженность, гражданам США следует избегать крупных общественных собраний», — отмечается в сообщении.

Диппредставительство рекомендовало американцам быть бдительными, иметь при себе удостоверение личности, а также продумать план действий на случай непредвиденных обстоятельств.