В Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов ряд населенных пунктов, еще один взяли под контроль частично. Об этом 6 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

«По результатам наступления подразделениями сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки», – сказано в сообщении.

Украинские военные рассказали, что в регионе противник блокирует отдельные отдаленные населенные пункты.

«Ведет систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, по районам сосредоточения наших войск. Также, враг вел наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, успеха не имел», – объяснили в Генштабе.

По данным ВСУ, на слобожанском направлении враг продолжает наращивание группировки войск. В частности. из района населенного пункта Уразово Белгородской области РФ (граничит с Харьковской областью Украины) на украинскую территорию перемещение подразделений из состава Восточного военного округа ВС РФ.

