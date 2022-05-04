Данные западных СМИ о том, что президент Владимир Путин планирует провести в России всеобщую мобилизацию из-за ситуации на Украине, не соответствуют действительности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.

«Это не правда, это чушь», — сказал Песков и добавил, что к таким сообщениям не стоит прислушиваться.

На вопрос о том, какова вероятность объявления войны 9 мая, пресс-секретарь заявил: «Никакова». «Мы уже ответили на этот вопрос, это чушь», — подчеркнул он.